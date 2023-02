Piłkarze Newcastle do wtorkowego rewanżu przystępowali po ubiegłotygodniowym zwycięstwie w Southampton 1:0, a we wtorek szybko objęli prowadzenie - w piątej minucie do siatki trafił Sean Longstaff. Kwadrans później ten sam zawodnik strzelił na 2:0 i losy dwumeczu były już praktycznie przesądzone.

W 29. minucie stratę zmniejszył Szkot Che Adams - była to trzecia bramka stracona przez "Sroki" w ostatnich 10 spotkaniach, która nie miała jednak większego znaczenia.

W drugiej parze półfinałowej rywalizują Manchester United i Nottingham Forest. W pierwszym meczu "Czerwone Diabły" zwyciężyły na wyjeździe 3:0. Rewanż na Old Trafford odbędzie się w środę.

Finał rozegrany zostanie 26 lutego na londyńskim stadionie Wembley.