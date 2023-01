Eriksen został zmieniony w 57. minucie spotkania na Old Trafford po tym, jak został sfaulowany przez Andy'ego Carrolla. Tak długa przerwa oznacza, że zabraknie go też w marcowych meczach reprezentacji Danii w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy: z Finlandią i Kazachstanem.

Reklama

Wszyscy jesteśmy rozczarowani, ale takie rzeczy w futbolu się zdarzają. Musimy sobie z tym poradzić. Mamy dobrych zawodników w pomocy, ale nikogo nie da się po prostu zastąpić, bo każdy piłkarz ma swoją charakterystykę. Christian Eriksen wnosi najwyższą jakość i pod pewnymi względami jest niezastąpiony - powiedział holenderski trener Erik ten Hag.

Eriksen był jednym z kluczowych zawodników "Czerwonych Diabłów" w trwającym sezonie. Wystąpił w 31 z 32 rozegranych przez ten zespół spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Swoją dobrą postawą, a także dwoma bramkami i dziewięcioma asystami przyczynił się do awansu klubu do półfinału Pucharu Ligi, 1/8 finału Pucharu Anglii i barażu o 1/8 finału Ligi Europy.

We wszystkich tych rozgrywkach "ManU" ma jeszcze szansę na trofeum. W krajowej ekstraklasie po 20 kolejkach ma 39 punktów i zajmuje czwarte miejsce. Prowadzi Arsenal Londyn - 50 pkt po 19 spotkaniach.