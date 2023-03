Real Madryt pokonał Espanyol Barcelona 3:1 i co najmniej do niedzieli zbliżył się do prowadzącej w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej Barcelony na sześć punktów.

Spotkanie na Santiago Bernabeu zaczęło się po myśli gości, którzy w ósmej minucie po golu Joselu objęli prowadzenie. Po kolejnych 14 wyrównał Vinicius Junior, a w 39. minucie inny Brazylijczyk - Eder Militao dał "Królewskim" prowadzenie. Wynik w doliczonym czasie drugiej połowy ustalił rezerwowy Marco Asensio. Reklama "Gol Viniciusa zmienił rozwój wydarzeń na boisku i obudził Real" - napisał po końcowym gwizdku dziennik "As". Drugi w tabeli Real, który na trzech zakończył serię meczów bez zwycięstwa (dwa ligowe i pucharowa porażka z Barceloną), ma 56 punktów i traci sześć do prowadzącej Barcelony. Real Madryt odrzucił ofertę UEFA. Chce dochodzić praw na własną rękę Zobacz również Lidera w niedzielę czeka wyjazd do Bilbao na spotkanie z plasującym się na dziewiątej pozycji Athletikiem. Jak poinformował w sobotę klub ze stolicy Katalonii, Robert Lewandowski wyleczył już kontuzję ścięgna podkolanowego i znalazł się w kadrze na ten mecz. Reklama Kapitan reprezentacji Polski z powodu kontuzji opuścił dwa spotkania - pierwsze półfinałowe o Puchar Króla przeciw Realowi Madryt i ligowe z Valencią. Z 15 bramkami prowadzi on w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników La Liga. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję