W ostatnich sekundach pierwszej połowy Portugalczyk miał okazję do kontrataku, lecz łotewski sędzia Andris Treimanis zakończył grę. Ronaldo ze złością chwycił piłkę, a następnie ją odbił, za co został ukarany żółtą kartką. Grał do 87. minuty, gdy jego miejsce na boisku zajął najlepszy strzelec ligi Brazylijczyk Anderson Talisca.

W ubiegłym tygodniu zdenerwowany Ronaldo kopał butelki z wodą po przegranym 0:1 meczu z Al-Ittihad na szczycie ligi saudyjskiej.

W styczniu 38-letni Portugalczyk podpisał dwuipółletni kontrakt z Al-Nassr za ok. 200 mln euro i w pierwszych meczach zdobył dla tego klubu osiem bramek. Teraz trwa zła passa pięciokrotnego laureata Złotej Piłki.

"Obecność Ronaldo daje przeciwnikom motywację do rozegrania przeciwko niemu meczu życia" – skomentowały miejscowe media, cytując trenera Al-Nassr, Rudiego Garcię.