Władze Manchesteru City zdecydowały o rozbudowie stadionu o siedem tysięcy miejsc, do 61 tysięcy. Po zakończeniu prac, które mogą potrwać do trzech lat, będzie to trzeci największy obiekt w piłkarskiej Premier League.

Zaplanowana na 300 mln funtów inwestycja obejmuje również nowy klubowy sklep, muzeum, a także hotel na 400 łóżek. Największym stadionem dysponuje lokalny rywal - Manchester United. Trybuny Old Trafford mogą pomieścić 74 310 widzów. Drugie miejsce zajmuje Tottenham Hotspur Stadium - 62 850 miejsc. Na razie większe obiekty od Manchesteru City mają też Arsenal Londyn (60 704) oraz grający na stadionie olimpijskim West Ham United (60 000).