34-letni reprezentant Hiszpanii rozegrał w barwach Barcelony ponad 450 meczów. Triumfował w Lidze Mistrzów w 2015 roku, sześć razy wywalczył tytuł mistrza kraju. W dorobku ma także z Barceloną pięć tytułów w Pucharze Króla, cztery Superpuchary Hiszpanii i klubowe mistrzostwa świata.

Alba karierę rozpoczynał w akademii La Masia w Barcelonie, ale w 2005 roku odszedł do Walencji, gdzie występował przez siedem lat. Do katalońskiego klubu wrócił w 2012 roku.

"FC Barcelona pragnie publicznie wyrazić swoją wdzięczność Albie za jego profesjonalizm, zaangażowanie i oddanie oraz jego zawsze pozytywne i przyjazne relacje ze wszystkimi członkami rodziny Barcy" - napisał klub w oświadczeniu.

"Wszystko, co dobre, musi się skończyć. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego planach na przyszłość, jakiekolwiek by one nie były" - dodano. W sezonie 2022/23 Alba wystąpił w 23 ligowych spotkaniach, zdobył tytuł mistrza kraju.

Alba częściej na ławce niż na boisku

Jednak ostatnio trener Xavi Hernandez częściej widział go bardziej na ławce niż na boisku. W jego miejsce był powoływany 19-letni Alejandro Balde.

Alba jest trzecim zawodnikiem z długim stażem, który opuści Barcelonę po tym sezonie. Jako pierwszy odszedł defensywny pomocnik Sergio Busquets, a obrońca Gerard Pique także ogłosił decyzję o zakończeniu kariery.

Alba jest aktualnie kapitanem reprezentacji Hiszpanii, w której wystąpił w 91 spotkaniach. Triumfował w 2012 roku w mistrzostwach Europy.