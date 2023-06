Reklama

"Real Madryt i nasz kapitan Karim Benzema zgodzili się zakończyć jego wspaniały i niezapomniany okres jako zawodnika naszego klubu. Jego kariera w Realu Madryt była przykładem dobrej postawy i profesjonalizmu oraz reprezentowała wartości naszego klubu. Zasłużył sobie na prawo do decydowania o swojej przyszłości" - napisano w komunikacie Realu.

Po przeniesieniu się do Madrytu w 2009 roku z Olympique Lyon, Benzema stał się liderem ataku drużyny i głównym zagrożeniem strzeleckim po odejściu Portugalczyka Cristiano Ronaldo do Juventusu Turyn w 2018 roku.

Najlepszy sezon Benzemy w Realu

Francuski napastnik strzelił 353 gole dla Realu. Najlepszy był w jego wykonaniu sezon 2021/22, kiedy strzelił 44 gole we wszystkich rozgrywkach, prowadząc zespół do rekordowego 14. zwycięstwa w Lidze Mistrzów, a także mistrzostwaHiszpanii.

Z klubem zdobył rekordowe 25 trofeów, w tym pięć Pucharów Europy, pięć tytułów klubowych mistrzów świata, cztery tytuły w La Liga i trzy Puchary Hiszpanii.

Benzema sięgnął po Złotą Piłkę

35-letni Benzema w zeszłym roku pierwszy raz w karierze sięgnął po Złotą Piłkę, zostając piątym francuskim piłkarzem, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie. Został także wybrany sportowcem 2022 roku we Francji.

W grudniu, dzień po finale mistrzostw świata, napastnik ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. "Napisałem swoją historię, a nasza dobiega końca" - oświadczył w komunikacie na Twitterze.

Benzema w kadrze "Trójkolorowych"

W kadrze "Trójkolorowych" występował od 2007 roku. Z powodu wielu burzliwych afer ominęło go kilka turniejów rangi mistrzowskiej. Najgłośniejsza wybuchła w 2015 roku, kiedy miał szantażować swojego kolegę z drużyny Mathieu Valbuenę, grożąc ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem. Przez to nie został powołany na ME w 2016 oraz MŚ w 2018 roku w Rosji, gdzie Francuzi sięgnęli po złoto. Powrócił do reprezentacji na mistrzostwa Europy w 2021 roku, w których Francuzi odpadli w 1/8 finału ze Szwajcarią po rzutach karnych.

Benzema rozegrał w drużynie narodowej 97 meczów, w których zdobył 37 bramek.

Napastnik ma w przyszłym sezonie zagrać w jednym z zespołów w Arabii Saudyjskiej - Al-Ittihad.