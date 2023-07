Dusan Vlahovic przymierza się do przeprowadzki z Turynu do Paryża. Jednak na ostatniej prostej transfer może nie dojść do skutku. Na przeszkodzie stoją fanatyczni kibice Paris Saint-Germain, którzy grożą piłkarzowi Juventusu.

Groźba na podtekst polityczny. Vlahovic po jednym z meczów reprezentacji świętował wygraną swojej drużyny gestem "uniesionych trzech palców", który oznacza zwycięstwo Serbii nad Kosowem. Dodatkowo piłkarz miał na sobie t-shirt z mapą Serbii obejmującą Kosowo. Reklama To nie spodobało części ultrasów PSG wyznających islam. Dlaczego? Kosowo jest zamieszkane głównie przez Albańczyków, którzy są muzułmanami, a religia jest jednym z elementów konfliktu pomiędzy oboma krajami. Reklama Arkadiusz Milik chce "jak najlepiej rozpocząć sezon" Zobacz również Czy wobec groźby utraty trzech palców kolega Arkadiusza Milika z Juventusu zdecyduje się na transfer do Paris Saint-Germain?