Trener Massimiliano Allegri podkreślił w poniedziałek, że Wojciech Szczęsny jest i będzie nadal pierwszym bramkarzem Juventus Turyn i to on zagra we wtorkowym meczu piłkarskiej ekstraklasy Włoch z Lecce. Polak był mocno krytykowany po błędzie, jaki przydarzył mu się w sobotnim spotkaniu z Sassuolo (2:4).

Szczęsny pozostaje pierwszym bramkarzem Juventusu, dlatego zagra jutro - zapowiedział Allegri na konferencji prasowej. W sobotnim spotkaniu w Reggio Emilia polski bramkarz popełnił duży błąd w 12. minucie, co skutkowało objęciem prowadzenia przez gospodarzy - próbując odbić piłkę po lecącym prosto w niego strzale z dystansu zrobił to tak niefortunnie, że ta odbiła się od murawy i między jego nogami wpadła do siatki. W końcówce Szczęsny ryzykownie podał do Federico Gattiego, który nie zauważył, że Polak nie zdążył wrócić do bramki i padł samobójczy gol. Piłkarzom zdarzają się błędy, czasem dość banalne, ale w takiej sytuacji najważniejsze to zachować spokój - dodał szkoleniowiec, który zaznaczył, że pechowy obrońca "Starej Damy" również może być spokojny o miejsce w składzie. We Włoszech po meczu z Sassuolo Szczęsny był mocno krytykowany, pojawiły się też głosy, że powinien stracić miejsce w składzie. "Juve" po pierwszej porażce w sezonie z dorobkiem 10 punktów jest czwarty w tabeli Serie A. Lecce ma punkt więcej i plasuje się tuż przed turyńczykami. Zawodnikiem tej drużyny jest Marcin Listkowski, ale w bieżących rozgrywkach nie pojawił się jeszcze na boisku. Prowadzący z kompletem 15 punktów Inter Mediolan w środę podejmie Sassuolo. Michał Ignasiewicz