Allegri wpadł w furię w doliczonym czasie gry po niepomyślnej dla Juventusu decyzji sędziego. Rzucił wówczas marynarką, a także krzyczał w stronę arbitrów. Ukarano go za to czerwoną kartką. Po meczu natomiast wdał się jeszcze w kłótnię z dyrektorem sportowym Juventusu oraz miał był agresywny wobec dziennikarzy.

Reklama

Juventus zwolnił trenera

Władze ligi ukarały go za to zawieszeniem na dwa mecze i grzywną w wysokości 5000 euro. Juventus natomiast postanowił go zwolnić. "Zwolnienie jest następstwem zachowań, które uznano za niezgodne z wartościami Juventusu" - poinformował w oświadczeniu turyński klub. Zawodnikami Juventusu są bramkarz Wojciech Szczęsny i napastnik Arkadiusz Milik.

Reklama

Allegri pracował w Juventusie od 2021

Allegri pracował w Juventusie od maja 2021 roku, a wcześniej w latach 2014-19. Po pięć razy zdobywał ze "Starą Damą" mistrzostwo i Puchar Włoch. Dwukrotnie dotarł z nią do finału Ligi Mistrzów.

Mijający sezon był jednak rozczarowaniem. Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek Juventus w tabeli Serie A jest dopiero czwarty. Tymczasowo zespół objął Paolo Montero, który prowadzi w Turynie drużynę do lat 19.