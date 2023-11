Kibice nie zdążyli jeszcze dobrze zagrzać miejsc na trybunach, a Marc-Andre ter Stegen po uderzeniu Samu Omorodiona musiał wyciągać piłkę z siatki.

Goście jeszcze przed przerwą mogli, a nawet powinni jeszcze w pierwszej połowie podwyższyć prowadzenie. Zabrakło skuteczności.

Reklama

Reklama

Niewykorzystane sytuacje zemściły się na Alaves w drugiej połowie. Oba gole dla mistrzów Hiszpanii strzelił Robert Lewandowski.

Najpierw w 53. minucie kapitan reprezentacji Polski popisał się cudownym uderzeniem głową.

Natomiast w 78. minucie "Lewy" pewnie wykorzystał rzut karny i ustalił wynik spotkania na 2:1.

Dwa gole to najlepsza odpowiedź Polaka na krytykę ze strony mediów, która spadła na niego po ostatnich występach w barwach Barcelony. Z bramek Lewandowskiego na pewno cieszy się też Michał Probierz, który powołał go do kadry na mecze z Czechami i Łotwą.