Spedding nie przebił się do wielkiej piłki głownie przez swój charakter. Miał problemy z prowadzeniem sportowego trybu życia i skłonności do wchodzenia w konflikty z prawem. Przez to trafił do więzienia.

Po kilkuletniej odsiadce próbował wrócić do futbolu, ale bez powodzenia. Po rzuceniu piłki parał się różnymi zajęciami. M.in. malował i remontował domy. Aż wreszcie trafił do branży porno.

Jego karierę w przemyśle dla dorosłych przerwała śmierć. Na razie nie są znane jej przyczyny.