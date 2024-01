Jeden z kibiców gospodarzy, 71-letni Lain Purslow zasłabł podczas meczu 28. kolejki League One. Do pomocy poszkodowanemu natychmiast ruszyli ratownicy medyczni, którzy przystąpili do natychmiastowej reanimacji. Niestety zabiegi udzielane na stadionie nie pomogły.

Purslowa wsadzono więc do ambulansu, gdzie kontynuowano pomoc. Niedługo potem okazało się, że wieloletni kibic "The Trotters" zmarł, o czym poinformował klub.

Kibice mają oddać cześć jego pamięci podczas najbliższego meczu domowego.