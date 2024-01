Süle jest wychowankiem Hoffenheim. Swoją dobrą grą zwrócił uwagę Bayernu Monachium. W 2017 roku trafił do klubu ze stolicy Bawarii i reprezentował jego barwy przez pięć kolejnych sezonów.

Potem przeniósł się do Borussii, w której gra do dziś. Łącznie w Bundeslidze zaliczył 262 występy. W reprezentacji Niemiec rozegrał 49 spotkań.

28-latek jest filarem defensywy BVB. Dosłownie! Środkowy obrońca drużyny z Dortmundu mierzy 195 centymetrów i waży ok. 100 kilogramów.

I właśnie do jego wagi przyczepił się Basler. On ma wszystko. Wnosi sobą na boisko bardzo dużo, niestety także burgerów i kebabów. (…) To jedyny piłkarz na świecie, dla którego Puma robi koszulki w rozmiarze XXL Nikt inny takiego rozmiaru nie potrzebuje - powiedział były reprezentant Niemiec.