L'Equipe tylko pięciu piłkarzy z obecnej kadry Bayernu może czuć się bezpiecznie. Pozostali takiego komfortu nie mają.

Tylko pięciu piłkarzy nie na sprzedaż

Według francuskich dziennikarzy w przyszłym sezonie w barwach Bawarczyków na pewno nadal grać będą doświadczeni Harry Kane, Thomas Mueller i Manuel Neuer oraz młodzi Aleksandar Pavlovic i Mathys Tel.

Pozostałych piłkarzy, którzy obecnie znajdują się w kadrze mistrzów Niemiec może objąć "czystka". Każdy z nich jest do sprzedania. Jeśli tylko pojawi się odpowiednia oferta transferowa, to szefowie Bayernu usiądą do negocjacji.

70 milionów euro za Comana

Pierwsze doniesienia dotyczą Kingsleya Comana. Według L'Equipe reprezentant Francji budzi zainteresowanie innych klubów i jego pożegnanie latem z obecnym pracodawcą jest bardzo prawdopodobne.

Bayern na sprzedaży Comana mógłby zarobić nawet 70 mln euro. Sam piłkarz jest otwarty na zmianę otoczenia. Najchętniej przeniósłby się do Hiszpanii lub Anglii.

Warto przypomnieć, że po zakończeniu obecnego sezonu pracę w Bayernie zakończy obecny szkoleniowiec niemieckiej drużyny - Thomas Tuchel.