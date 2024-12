Edoardo Bove zdecydował się na wszczepienie defibrylatora. To oznacza, że zawodnik Fiorentiny nie będzie mógł kontynuować kariery we Włoszech. Nie pozwalają na to restrykcyjne przepisy obowiązujące w tym kraju. Piłkarz aktualnie przebywa w szpitalu, po tym jak zasłabł na boisku w czasie meczu z Interem Mediolan.