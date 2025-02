Nicola Zalewski wrócił do życia. W Romie traktowano go jak piąte koło u wozu. Polak Rzym zmienił na Mediolan i już w debiucie w barwach swojej nowej drużyny zaliczył asystę. Reprezentant Polski był autorem kluczowego podania w meczu z derbowym meczu z AC Milan. Po jego podaniu Stefan De Vrij trafił do siatki i Inter w 23. kolejce włoskiej Serie A zremisował lokalnym rywalem 1:1.