Środowe spotkania wyłoniły ostatniego uczestnika Final Six, którym została Polska. Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego w koreańskim Boryeong pokonały po dramatycznym boju i tie-breaku Dominikanę 3:2, ale to zwycięstwo jeszcze im nie gwarantowało awansu do decydującej rozgrywki. Szansę na dogonienie biało-czerwonych miały bowiem Japonki oraz Belgijki. Oba zespoły przegrały jednak swoje spotkania i w ten sposób Polki mogły świętować dość niespodziewany sukces.

Wcześniej udział w turnieju finałowym (3-7 lipca) miały zapewnione reprezentacje Brazylii, Włoch, Turcji i USA.

Tymczasem przed ostatnią kolejką nie wiadomo, kto zwycięży w fazie zasadniczej rozgrywek. Brazylijki mają punkt przewagi nad Włoszkami, ale w czwartek czeka je niezwykle trudne starcie w Ankarze z Turcją. Siatkarki Italii z kolei po zaciętym pojedynku wygrały z Turczynkami 3:2 i na zakończenie turnieju zmierzą się z Belgią.

Z Ligą Narodów pożegnała się Bułgaria, która okazała się najsłabszym zespołem spośród krajów mających status "pływających" (nie mających zagwarantowanego udziału w kolejnej edycji LN). W tym gronie była także Polska, Belgia i Dominikana.

Ubiegłoroczną, pierwszą edycję LN wygrały Amerykanki.

Wyniki:

Grupa 17 (Ankara)

Włochy - Turcja 3:2 (25:19, 17:25, 23:25, 25:15, 16:14)

Belgia - Brazylia 0:3 (23:25, 15:25, 18:25)

Grupa 18 (Ningbo Beilun)

Serbia - Niemcy 1:3 (14:25, 20:25, 25:23, 17:25)

Chiny - Bułgaria 3:0 (25:18, 25:19, 25:16)

Grupa 19 (Jekaterynburg)

Holandia - USA 2:3 (21:25, 25:23, 25:22, 26:28, 9:15)

Rosja - Tajlandia 1:3 (25:19, 13:25, 17:25, 22:25)

Grupa 20 (Boryeong)

Polska - Dominikana 3:2 (25:18, 25:20, 23:25, 22:25, 17:15)

Korea Płd. - Japonia 3:0 (25:18, 25:18, 25:23)

Tabela

M Z R pkt sety

1. Brazylia 14 11 3 34 38-13

2. Włochy 14 11 3 33 37-18

3. Chiny 14 11 3 32 34-12

4. USA 14 11 3 32 36-17

5. Turcja 14 10 4 30 33-16

6. Polska 14 9 5 26 32-26

7. Japonia 14 7 7 21 25-24

8. Belgia 14 7 7 20 25-27

9. Dominikana 14 7 7 19 28-31

10. Niemcy 14 6 8 18 21-29

11. Holandia 14 5 9 17 24-30

12. Tajlandia 14 5 9 16 17-30

13. Serbia 14 5 9 15 20-30

14. Rosja 14 3 11 10 16-35

15. Bułgaria 14 2 12 7 13-38

16. Korea Płd. 14 2 12 6 13-36