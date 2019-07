Biało-czerwone na inaugurację turnieju przegrały po dramatycznym pojedynku z Niemkami 2:3. Mecz z Belgijkami nie przyniósł już tak wielkich emocji. Jedynie w pierwszym secie w samej końcówce Polki roztrwoniły dość sporą przewagę, bowiem wygrywały 16:11 i 20:16. Rywalki przy stanie 24:23 obroniły pierwszego setbola, ale kolejne dwie akcje skutecznie zakończyły polskie siatkarki.

W drugiej odsłonie Polki przy stanie 5:5 straciły pięć punktów z rzędu i długo musiały odrabiać straty. W końcówce Belgijki pogubiły się i podopieczne Nawrockiego dość łatwo wygrały tę partię.

W ostatnim secie biało-czerwone niemal od początku prowadziły różnicą 3-4 punktów, a na finiszu tę przewagę powiększyły.

Dla uczestników turnieju Kaliningradzie to ostatni sprawdzian przed interkontynentalnymi turniejami kwalifikacyjnymi do igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone w dniach 2-4 sierpnia zagrają we Wrocławiu z Portoryko, Tajlandią i Serbią.

Skłąd Polek: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Grajber, Magdalena Stysiak, Malwina Smarzek-Godek, Stysiak, Paulina Maj-Erwardt (libero) - Marlena Kowalewska, Aleksandra Wójcik.