Mecz zaczął się dla polskiej ekipy źle, bo już w czwartej akcji na parkiet po wyskoku do bloku padła Magdalena Stysiak. Przyjmująca długo była opatrywana, a schodząc z boiska kulała. Po kilkunastu minutach dała znać trenerowi Jackowi Nawrockiemu, że jest gotowa do gry, ale szkoleniowiec na razie nie posyłał jej do walki, bo jego zespół świetnie sobie radził.

Polki łatwo odskoczyły na 12:5 i wydawało się, że przynajmniej ten set będzie jednostronny. Od tego momentu biało-czerwone zaczęły jednak zawodzić w obronie, a przede wszystkim w ataku, gdzie nie mogły skończyć skutecznie żadnego ataku i zrobiło się 14:12. Kolejne dwie akcje były kluczowe. Agnieszka Kąkolewska i Malwina Smarzek postawiły blok nie do przejścia i było 16:12. Rywalki wyraźnie zostały wybite z uderzenia i nie odrobiły już strat.

Drugi set zaczął się od 4:2 dla Portorykanek, ale szybko zrobiło się 6:4 dla Polek i biało-czerwone do drugiej przerwy technicznej utrzymywały minimalne prowadzenie (16:13). Po wznowieniu gry kolejne cztery akcje należały jednak do rywalek. Przy stanie 19:20 i serwisie Neiry Ortiz Polki puściły piłkę, sądząc, że wyjdzie poza boisko, ale ta trafiła w plac gry.

Kiedy Portoryko prowadziło 24:21, wydawało się, że losy seta są rozstrzygnięte. Biało-czerwone zdołały jednak obronić trzy piłki setowe, a następnie wyszły na prowadzenie 25:24. W tym momencie już wszyscy kibice oglądali mecz na stojąco. Nerwowa końcówka należała do Polek, które po ataku Natalii Mędrzyk wygrały 30:28.

Trzeci set przyniósł najmniej emocji, bo zespół Portoryko już się nie podniósł. Na pierwszą przerwę techniczną Polki schodziły prowadząc 8:4. Po wznowieniu gry kolejne trzy akcje należały do biało-czerwonych. Trener Jose Mieles brał czas, rotował składem, ale nie odwrócił już losu tego seta i całego meczu.

W sobotę Polska zagra o godz. 20.30 z Tajlandią a wcześniej Portoryko zmierzy się z Serbią (godz. 17).

Polska - Portoryko 3:0 (25:18, 30:28, 25:15)

Polska: Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, Natala Mędrzyk, Malwina Smarzek - Maria Stenzel (libero) - Martyna Grajber, Paulina Maj-Erwardt (libero), Marlena Pleśnierowicz, Katarzyna Zaroślińska-Król

Portoryko: Stephanie Enright, Aurea Cruz, Neira Ortiz, Natalia Valentin, Paulina Prieto Cerame, Ana Sofia Jusino - Nomaris Velez (libero) - Wilmarie Rivera, Raymariely Santos, Victoria Pilar Marie