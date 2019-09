W piątkowych spotkaniach Kociołek i Wojtasik uległy Czeszkom Barborze Hermannovej i Markecie Slukovej 0:2 (11:25, 19:25) i pokonały Chinki Fan Wang, Xinyi Xia 2:1 (16:21, 21:15, 15:10). Z kolei Kantor i Łosiak przegrali z Włochami Paolo Nicolaiem i Daniele Lupo 0:2 (10:21, 16:21) i wygrali ze Szwajcarami Adrianem Heidrichem i Mirco Gersonem 2:1 (21:17, 22:25, 15:6).

Decydujące mecze rozegrane zostaną w sobotę - Polki zmierzą się z mającymi dwa zwycięstwa na koncie Hiszpankami Lilianą Fernandez Steiner i Elsą Baquerizo McMillan, zaś rywalami Polaków będą Rosjanie Ilja Leszukow i Konstantin Semenow (bilans gier 2-0).

Do imprezy w Haiyang przystąpiło po 16 par żeńskich i męskich. Bilety do Tokio dla swojej krajowej federacji wywalczą po dwa najlepsze duety u kobiet i u mężczyzn.

Turniej ma zupełnie inną formułę niż typowe imprezy World Tour. Składa się on aż z trzech faz grupowych. W pierwszej 16 par zostało podzielonych na cztery grupy, a awans wywalczyły po trzy najlepsze z każdej z nich (każdy duet rozgrywał po dwa mecze w grupie). W drugiej z czterech trzyzespołowych grup do kolejnego etapu przeszły po dwie czołowe ekipy. W trzeciej z kolei zostały one podzielone na dwie grupy czterozespołowe, a do fazy finałowej dostaną się po dwie najlepsze pary.

W decydującym etapie duet, który zajął pierwsze miejsce w jednej z grup trzeciej fazy, zmierzy się z drugą ekipą drugiej grupy. Miejsce w turnieju olimpijskim dla swojej federacji narodowej wywalczą zwycięzcy tych dwóch spotkań.