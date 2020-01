Łodzianki po raz drugi w fazie grupowej LM musiały uznać wyższość czołowej ekipy tureckiej ekstraklasy, która należy też do grona faworytów tegorocznych rozgrywek. W składzie Fenerbahce są bowiem m.in. mistrzyni świata i Europy Serbka Brankica Mihajlovic, reprezentantki Turcji: Naz Ayedir Akyol, kapitan zespołu Eda Edrem Dunar i Fatma Yildirim, które w styczniu zapewniły sobie prawo startu w turnieju olimpijskim w Tokio oraz skuteczna Amerykanka Kelsey Robinson czy pozyskana niedawno jej rodaczka, atakująca Jordan Thompson.

Różnica umiejętności dzieląca oba zespoły była dość wyraźna, ale w pierwszym secie gospodyniom momentami udało się nawiązać walkę. Tak było m.in. kiedy odrobiły straty (3:6) i po skutecznym ataku Anastasii Kraiduby doprowadziły do remisu (9:9). Po chwili dobrej grze w kontrze siatkarki Fenerbahce znów jednak zyskały bezpieczną przewagę (16:12), którą tym razem utrzymały do końca partii. Piłkę setową dał przyjezdnym kolejny udany atak Robinson (24:20), a w następnej akcji formalności dopełnił blok na dobrze spisującej się Kraidubie.

Bardzo wyrównana była druga odsłona. Walka punkt za punkt toczyła się do stanu 14:14, kiedy zawodniczki ze Stambułu dwukrotnie zatrzymały na siatce Julię Twardowską i prowadziły 17:14. Łodziankom udało się zniwelować straty do jednego punktu, lecz ostatni raz kontakt z rywalkami miały przy stanie 20:21. Później dwa ważne ataki skończyła Thompson, a po bloku na Kraidubie (20:24) stało się jasne, kto będzie górą w tym secie.

Trzecia partia początkowo należała do wicemistrzyń Polski. Miejscowe grały naprawdę dobrze – wygrywały 7:5 po akcji Anny Bączyńskiej i 11:8 po autowym zbiciu Robinson. Druga część seta należała już jednak do faworytek spotkania, które zyskały przewagę trzech punktów (15:12) i do końca meczu kontrolowały przebieg boiskowych wydarzeń.

Siatkarki Budowlanych zarówno w Stambule, jak i w Łodzi przegrały 0:3, a środowa porażka sprawiła, że straciły szanse na wyjście z grupy.

We wcześniejszych meczach europejskich rozgrywek podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza wygrały jedynie z fińskim LP Salo 3:1 i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

W drugim spotkaniu 4. kolejki w grupie A Eczacibasi Stambuł pokonało przed własną publicznością LP Salo 3:0. Z zespołem z Finlandii Budowlani zmierzą się na wyjeździe w następnym meczu 5 lutego.



Grot Budowlani Łódź - Fenerbahce Stambuł 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).

Grot Budowlani Łódź: Julia Nowicka, Małgorzata Śmieszek, Charlotte Leys, Julia Twardowska Jaroslava Pencova, Anastasia Kraiduba - Maria Stenzel (libero) – Anna Bączyńska, Anna Lewandowska, Paulina Bałdyga.

Fenerbahce Stambuł: Naz Aydemir Akyol, Brankica Mihajlovic, Eda Erdem Dundar, Bahar Toksoy Guidetti, Jordan Thompson, Kelsey Robinson - Aylin Sarioglu (libero) - Melis Yilmaz (libero).