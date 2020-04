Zenit potwierdził tym samym krążące od kilku tygodni w mediach pogłoski. Pozyskanie Bednorza zasygnalizował już właściwie w środę i zrobił to w oryginalny sposób. Zamieścił wtedy na Twitterze zdjęcie byłego prezydenta USA Billa Clintona, siedzącego na dywanie, słuchającego przy tym muzyki i trzymającego opakowanie płyty, na której widać polskiego siatkarza grającego na saksofonie. Zdjęcie 25-letniego gracza pochodzi z czasów, gdy występował jeszcze w PGE Skrze Bełchatów.

Reklama

W czwartkowym komunikacie klub z Kazania zwrócił uwagę, że Bednorz był w minionym sezonie po Ivanie Zaytsevie drugim najlepiej punktującym zawodnikiem Modeny, a w 2018 roku zdobył z nią Superpuchar Włoch. Przypomniano także, że tam spotkał się z Matthew Andersonem, który wcześniej przez wiele lat był ważną postacią rosyjskiego zespołu.

To właśnie Amerykanin i reprezentant Polski kubańskiego pochodzenia Wilfredo Leon w ostatnich latach w dużym stopniu stali za sukcesami Zenita. Drużyna ma w dorobku m.in. sześć triumfów w Lidze Mistrzów (2008, 2012, 2015-18), 10 tytułów mistrza Rosji i klubowe mistrzostwo świata z 2017 roku.

Seria zwycięstw została przerwana w 2018 roku, gdy odszedł Leon. W ostatnim sezonie, zakończonym przedwcześnie z powodu pandemii koronawirusa, klub został wicemistrzem kraju, a zupełnie nie udał mu się występ w LM, z której odpadł po rundzie grupowej. W fazie pucharowej zabrakło go poprzednio w sezonie 2006/07, kiedy nie brał udziału w tych prestiżowych rozgrywkach.

Bednorz ma pomóc w odbudowie klubu, do którego w roli trenera wróci po rocznej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi słynny Władimir Alekno. Za przyjęcie razem z Polakiem odpowiadać będzie zaliczany do światowej czołówki Francuz Earvin N'Gapeth.

W przeszłości z drużyną z Kazania związany był też Łukasz Żygadło, ale nie rozegrał w jej barwach żadnego meczu. Tuż przed rozpoczęciem sezonu 2013/14 doznał poważnej kontuzji stawu skokowego, która spowodowała długą przerwę. Po roku za porozumieniem stron klub rozwiązał dwuletni kontrakt z polskim rozgrywającym.

Bednorz w przeszłości występował też w AZS Częstochowa i AZS Olsztyn. Z reprezentacją Polski rok temu wywalczył trzecie miejsce w Lidze Narodów i został wybrany do Drużyny Gwiazd turnieju finałowego. Trener Vital Heynen jednak nie powoływał go na najważniejsze imprezy dwóch ostatnich lat, tj. mistrzostwa świata 2018, turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio i mistrzostwa Europy w roku 2019.