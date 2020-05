W czwartek PLS ogłosiła, że szefowie klubów ekstraklasy mężczyzn zgodnie postanowili, iż sezon 2020/21 ma rozpocząć się dwa tygodnie wcześniej niż pierwotnie zakładano. Pierwsza kolejka miałaby się więc odbyć w dniach 11-13 września. Zaznaczono, że w tej sprawie odbędą się jeszcze rozmowy z władzami państwowymi. Dzień później podano, że trwają prace, aby faza play off zakończyła się w połowie kwietnia, a nie jak początkowo planowano - w maju. Przyznano, że działania te to efekt prośby, z jaką zwrócił się do zarządu PLS Heynen.

Rozmawiałem z trenerem przez telefon, dodatkowo otrzymaliśmy maila, w którym Vital poprosił o to, by skończyć sezon około 15 kwietnia - zaznaczył prezes PLS Paweł Zagumny.

Igrzyska w Tokio, na które awans wywalczyli biało-czerwoni, miały się odbyć latem. Zostały jednak przełożone o rok z powodu pandemii koronawirusa. W trakcie sezonu 2019/20 Heynen w jednym z wywiadów zaznaczył, że chciał, by zakończenie bieżących zmagań w PlusLidze zostało przyśpieszone, by miał więcej czasu na przygotowania drużyny narodowej do turnieju olimpijskiego. Szef PLS odparł wówczas, że Belg zasygnalizował to za późno.

Cieszę się, że selekcjoner tym razem nie zwlekał i poinformował nas o swoim pomyśle i oczekiwaniach w momencie, gdy terminarz rozgrywek jest na etapie finalizowania. W poprzednim sezonie dostaliśmy taki sygnał tak późno, że nie dałoby się już nic zrobić - podkreślił Zagumny w piątkowym komunikacie.

Prezes PGE Skry Bełchatów Konrad Piechocki z kolei zaznaczył, że kluby i kadra to naczynia połączone.

Wszyscy musimy ciągnąć ten wózek w jedną stronę i chcemy zarówno wyłonić mistrza Polski, ale też dać czas Vitalowi na przygotowanie do igrzysk - zapewnił.

Kluby w przyszłym tygodniu mają otrzymać warianty kalendarza na nowy sezon. Zagumny podkreślił, że przekazane w ostatnich dniach daty rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek obowiązują na ten moment, ale mogą zostać przymusowo zmienione w związku z koronawirusem.

Jest bardzo wiele czynników związanych z epidemią, które mogą ten kalendarz skorygować. Gdy tylko będziemy pewni, że jest on w ostatecznej wersji, to przekażę go selekcjonerowi - zaznaczył.

Sezon 2019/20 został przerwany 12 marca i zakończony niespełna dwa tygodnie później. Do końca fazy zasadniczej w PlusLidze pozostały dwie kolejki i medali nie przyznano.