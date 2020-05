Jeśli zapytasz, o to, co sądzę o umieszczeniu mnie przez pierwsze dwa tygodnie w kwarantannie w Polsce, a następnie zamknięcie na dwa, trzy tygodnie w Spale, odpowiem, że to nie jest najlepsza rzecz, jaka by mi się przytrafiła w życiu. Wszyscy w Polsce wiedzą, dlaczego w razie konieczności będziemy siedzieć razem pięć tygodni w kwarantannie. Jeśli będzie taka potrzeba, zrobię to, ponieważ chcemy zdobyć medal. Każdy marzy o złocie – mówi o przygotowaniach zespołu w Spale szkoleniowiec.

