"W życiu każdego sportowca przychodzi czas, gdy trzeba powiedzieć dziękuję. Taki moment nadszedł także dla mnie. Dziś, po ponad 20 latach zawodowej gry w siatkówkę, mówię – dziękuję" – napisał Achrem.

Podziękował za "wszystkie emocje, treningi, mecze, zwycięstwa, porażki". "Za dobre i gorsze chwile. Za medale, puchary, ale i za naukę życia, którą siatkówka dała mi przez te wszystkie lata" - zaznaczył.

Achrem dodał, że "dzięki siatkówce" mógł "poznać wielu fantastycznych ludzi i wiele pięknych miejsc".

"Dzięki siatkówce znalazłem się w Rzeszowie, gdzie teraz jest mój dom i gdzie zostaję z rodziną. Od kilku lat, gdy myślałem o końcu kariery, marzyłem, by zrobić to właśnie w domu, w Asseco Resovii. Dziś spełniam to marzenia" - zaznaczył.

We wpisie pożegnalnym napisał, że w środę po raz ostatni usiadł w szatni swojego klubu. "Odwiesiłem symbolicznie buty. To koniec pięknej przygody jako siatkarza i choć serce jeszcze ciągnie na boisko, przyszedł czas by podjąć tę decyzje" – zauważył.

Achrem w swojej karierze najdłużej był związany z Asseco Resovii Rzeszów. Był m.in. kapitanem tej drużyny.