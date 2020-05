Wcześniej ogłoszono, że karierę zakończyła inna siatkarka bielskiej ekipy Magdalena Kowalczyk. Do drużyny do tej pory nie dołączyła żadna zawodniczka. Wiadomo, że trenerem pozostał Bartłomiej Piekarczyk.

"Jest tak wielu ludzi, którym chciałabym podziękować. Przede wszystkim dziękuję moim koleżankom z drużyny, trenerom, pracownikom klubu i wszystkim niesamowitym fanom za wspaniały sezon. Szkoda, że został skrócony, ale jestem dumna z naszej ciężkiej pracy jaką wykonaliśmy i bardzo tęsknię za Bielskiem. Zawsze będę kibicować BKS i życzę wszystkim powodzenia w następnym sezonie" – powiedziała DeHoog cytowana na stronie klubowej.

Amerykańska atakująca przed sezonem 2019/2020 przybyła do BKS. Wcześniej grała w szwedzkim zespole Oerebro VBS. Z kolei Edelman jest rozgrywającą. W trakcie sezonu przeszła do drużyny z Bielska-Białej z ŁKS Commercecon Łódź. Z powodu pandemii koronawirusa pod koniec marca poinformowano, że rozgrywki ekstraklasy siatkarek zostały zakończone przed rozpoczęciem fazy play off. Jako ostateczną uznano kolejność na koniec fazy zasadniczej, a bielszczanki sklasyfikowano na siódmym miejscu. Sezon 2020/21 ma się rozpocząć 19 września.

Na razie nie ogłoszono, kiedy bielszczanki rozpoczną przygotowania do rozgrywek. Jednak ze względu na zmniejszenie obostrzeń rządowych związanych z pandemią wznowione zostały treningi grup młodzieżowych BKS.