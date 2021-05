Jak zaznaczono w komunikacie PLS, klub ze Lwowa dołączy do grona ekip PlusLigi, jeśli spełni szereg warunków. Temat dołączenia do polskiej ekstraklasy zespołów zagranicznych pojawiał się już od kilku lat. Rok temu mowa była właśnie o Barkomie oraz Berlin Recycling Volleys.

Pandemia przerwała proces rozmów, w tej chwili wracamy do nich. Jest decyzja kierunkowa, która zapadła większością głosów. Zaczynamy prace dostosowawcze, dotyczące przepisów i regulaminów. (...) Dzisiaj pytaliśmy naszych udziałowców, co sądzą o tym pomyśle i czy są gotowi na taką nowość. Odpowiedź była bardzo jasna, choć oczywiście dopiero przyszłość pokaże, w jaki sposób to wszystko uda się przeprowadzić. Pozostaje np. kwestia pandemii, jeśli będą poważne przeszkody choćby z tego względu, wtedy oczywiście temat zostanie odłożony. Dziś chcemy wyjść do dużej grupy Ukraińców mieszkających w naszym kraju, a także do Polaków żyjących we Lwowie - zaznaczył prezes PLS Artur Popko.

Pozytywnie propozycję tę oceniają m.in. szef mistrza Polski Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol oraz prezes Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, niedawnego triumfatora Ligi Mistrzów i wicemistrza kraju, Sebastian Świderski.

To ciekawa inicjatywa, poszerzająca nasze horyzonty, pozwalająca otwierać się na nowe środowiska. Zobaczymy, co będzie za rok, bo oczywiście jest wiele znaków zapytania. Wierzę jednak, że zarówno nasz potencjalny nowy klub oraz zarząd PLS tak wszystko zorganizują, że kwestie logistyczne, bezpieczeństwa będą dla nas wszystkich bezproblemowe. Pamiętajmy, że poszerzenie do 16 drużyn to także szansa dla ekip z zaplecza PlusLigi, co może przynieść kolejne korzyści naszej siatkówce - argumentował Świderski.

16 klubów zamiast 14

W minionym sezonie w ekstraklasie rywalizowało 14 zespołów. Stawkę opuszczał ten z ostatniego miejsca w tabeli po fazie zasadniczej, a jego miejsce zajmuje najlepsza ekipa 1. ligi, jeżeli spełnia wszystkie regulaminowe wymogi. W sezonie 2022/23 do PlusLigi dołączy pierwsza drużyna z jej zaplecza, a ta z ostatniego miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegra baraż z drugą ekipą 1. ligi.

W trakcie spotkania prezesów ustalono również, że w sezonie 2021/22 powróci formuła rozgrywania finału do trzech zwycięstw (w ostatnim skrócono ją do rywalizacji do dwóch wygranych na potrzeby przygotowującej się do igrzysk reprezentacji Polski). Najbliższa edycja PlusLigi rozpocznie się 1 października, a ewentualny piąty mecz finału - 14 maja 2022 roku