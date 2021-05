Jak wyjaśniono w komunikacie klubowym, Grbic poprosił o takie rozwiązanie ze względów osobistych.

"Nie jest to dla nas łatwa sytuacja, ale również dla Nikoli to była ciężka decyzja. W tym przypadku nie miały znaczenia kwestie finansowe czy ustalone warunki, a sprawy rodzinne i to jest powód, dla którego mam dużo zrozumienia" - powiedział prezes klubu Sebastian Świderski, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Zaksy.

Serb po wyjeździe z Polski ma się udać do Włoch (nie podano gdzie będzie pracować). Przyznał, że władze kędzierzyńskiego klubu robiły wszystko, aby go zatrzymać.

"Warunki są perfekcyjne, znalazłem +chemię+ ze sztabem i zawodnikami – mieliśmy zaufanie do siebie. Zostawianie tego było naprawdę trudne" - dodał Grbic.

Szkoleniowiec ten objął drużynę z woj. opolskiego pod koniec maja 2019 r. Pod jego wodzą w niedawno zakończonym sezonie ZAKSA osiągnęła historyczny sukces wygrywając Ligę Mistrzów. W kraju zdobyła Puchar Polski, Superpuchar oraz tytuł wicemistrzowski.

