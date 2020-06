"Patryk to młody zawodnik, którzy się rozwija i potrzebuje większej liczby występów. Dlatego życzymy mu powodzenia w nowym klubie i trzymamy za niego kciuki" – zaznaczył cytowany w komunikacie dyrektor sportowy Vervy Piotr Gacek.

Niemiec w latach 2016–19 bronił barw Trefla Gdańsk i zbierał tam dobre recenzje. Po przenosinach do Warszawy trener Andrea Anastasi głównie stawiał jednak na znacznie bardziej doświadczony duet Piotr Nowakowski-Andrzej Wrona, a on wchodził do gry głównie z ławki rezerwowych.

Po ostatnim sezonie, zakończonym przedwcześnie z powodu pandemii (medali nie przyznano), w składzie Vervy doszło już do kilku zmian. Odeszli: francuski rozgrywający Antoine Brizard, atakujący Jan Król oraz przyjmujący Francuz Kevin Tillie i Jan Kopyść. Nowymi postaciami w drużynie są zaś: hiszpański rozgrywający Angel Trinidad de Haro, przyjmujący Jan Fornal i atakujący Michał Superlak. Przedłużono zaś umowę z przyjmującymi Bartoszem Kwolkiem i Belgiem polskiego pochodzenia Igorem Grobelnym.

Jakiś czas temu Anastasi w programie "Good Morning Volley" wspomniał, że odejść ma również białoruski atakujący Udrys. Klub jak na razie tego oficjalnie nie potwierdził.