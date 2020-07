FIVB 1 lutego wprowadziła nowy system liczenia punktów i uwzględnia on wyniki wszystkich meczów rozegranych od początku ubiegłego roku. Pod uwagę brane są rezultaty ze wszystkich oficjalnych rozgrywek, m.in. igrzyska i kwalifikacje olimpijskie, Liga Narodów, mistrzostwa świata, kontynentalne mistrzostwa czy Puchar Świata. Międzynarodowa federacja zalicza także wyniki międzynarodowych turniejów z udziałem co najmniej czterech drużyn.

Nowy system liczenia okazał się korzystny dla żeńskiej reprezentacji, która zanotowała skok aż o 13 pozycji - z 26. lokaty na 13. Podopieczne Jacka Nawrockiego awans zawdzięczają przede wszystkim bardzo dobrym wynikom uzyskanym w 2019 roku, kiedy to zajęły piąte miejsce w Lidze Narodów i były czwarte w mistrzostwach Europy.

Z kolei w klasyfikacji mężczyzn na czele plasuje się Brazylia, a tuż za nią Polacy i Amerykanie.

Pozycja w tym zestawieniu ma znaczenie m.in. przy rozstawianiu drużyn podczas losowania różnych imprez, ważna jest też w kontekście kwalifikacji olimpijskich. Niewiele brakowało, by Polki, ze względu na niską pozycję w rankingu, nie wzięłyby udziału w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Ostatecznie w nim zagrały ze względu na wycofanie się wyżej sklasyfikowanej Kuby. Przepustki do Tokio nie udało im się jednak wywalczyć.

Ranking FIVB:

mężczyźni

1. a href="https://www.dziennik.pl/tagi/brazylia" title="Brazylia">Brazylia 427 pkt

2. Polska 384

3. USA 365

4. Rosja 317

5. Argentyna 291

6. Francja 291

7. Włochy 288

8. Iran 279

9. Japonia 269

10. Kanada 255