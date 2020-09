Gospodarze przystępowali do zawodów w roli zdecydowanego faworytem tej rywalizacji, tymczasem w pierwszym secie to Białorusini prowadzili niemal cały czas. Dobrze bronili i zmusili przeciwników do odrabiania – nawet trzypunktowej – straty. Gra jastrzębian poprawiła się po wejściu na boisko fińskiego rozgrywającego Eemi Terveportti, a seta skończył asem kolejny rezerwowy Jakub Bucki.

Bardzo wyrównana była również druga partia. Goście ponownie postawili trudne warunki i przegrali dopiero na przewagi, po technicznym ataku Yacine Louati.

Zupełnie inaczej wyglądał trzeci set. Przy zagrywce Louati jastrzębianie wyszli na prowadzenie 15:8 i już do końca dominowali na parkiecie.

W poprzednim sezonie śląski zespół wygrał grupę, pokonując m.in. dwa razy rosyjski Zenit Kazań. Miał w ćwierćfinale spotkać się z włoskim Itasem Trentino, ale rywalizacja najpierw została wstrzymana, a później zakończona. Teraz jastrzębianie grają w kwalifikacjach. Początkowo każdy klub miał być gospodarzem jednego turnieju, ostatecznie odbędzie się tylko jeden – w Jastrzębiu-Zdroju. Awans do kolejnej rundy uzyska najlepszy zespół.

Jastrzębski Węgiel miniony – przerwany – sezon PlusLigi zakończył na czwartym miejscu, jednak na mocy decyzji Europejskiej Konfederacji Siatkówki może wystartować w kolejnej edycji LM. Warunkiem było zajęcie przez zespół przynajmniej piątego miejsca w krajowych rozgrywkach i udział w dwóch z trzech ostatnich edycji LM. Jastrzębianie spełnili te kryteria. Droga do fazy grupowej wiedzie przez dwie rundy kwalifikacyjne, w których łącznie rywalizuje 18 zespołów.

W turnieju grupy C uczestniczy jeszcze holenderskie Draisma Dynamo Apeldoorn. Do kolejnej fazy awansuje najlepsza drużyna.

Jastrzębski Węgiel – Stroitiel 3:0 (27:25, 26:24, 25:14)

Jastrzębski Węgiel: Lukas Kampa, Mohamed Al Hachdadi, Łukasz Wiśniewski, Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Yacine Louati – Jakub Popiwczak (libero) oraz Eemi Tervaportti, Jakub Bucki, Michał Szalacha, Patryk Cichosz–Dzyga

Stroitiel: Kanstantin Ciuszkiewicz, Paweł Audoczanka, Siarhiej Antanowicz, Siarhej Akulicz, Aliksiej Komar, Kanstatin Panasienko – Maksym Budziuchin oraz Ilia Lapato, Raman Pasawec, Anton Sinhajeuski, Petr Miniankou, Wadzim Pranko

Program kolejnych dni zawodów: środa 18.00 – Draisma Dynamo Apeldoorn – Stroitiel Mińsk czwartek 18.00 – Jastrzębski Węgiel – Draisma Dynamo Apeldoorn