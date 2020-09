Pierwszy mecz 2. rundy, zaplanowany na 6-8 października, odbędzie się w Łodzi.

Łódzki zespół w drodze do występów w grupie LM miał zmierzyć się z lepszym z pary Calcit Kamnik - Mladost Zagrzeb. Obie drużyny w pierwszym spotkaniu miały zmierzyć się w tym tygodniu, ale wcześniej okazało się, ze pozytywne wyniki testów na obecność Covid-19 otrzymali siatkarze Mladost Zagrzeb. Trenują oni w tej samej hali, co żeński zespół klubu z Chorwacji, który został poddany kwarantannie. W tej sytuacji Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przyznała walkower i awans do 2. rundy eliminacji klubowi ze Słowenii.

W podobny sposób na ten szczebel kwalifikacji dotarły siatkarki ŁKS. Ich pierwszy rywalem miał być bowiem izraelski Hapoel Kfar Saba, w którym wykryto przypadki zakażeniem koronawirusem.

Calcit będzie ostatnią przeszkodą drużyny z Łodzi do występów w fazie grupowej LM. W eliminacjach miało uczestniczyć 12 zespołów. Trzy z nich uzyskają prawo gry w zasadniczej części europejskich rozgrywek.