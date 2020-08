W Luksemburgu dokonano losowania rundy kwalifikacyjnej, fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarek i siatkarzy oraz pozostałych rozgrywek.

Reklama

W męskiej LM wystąpią aż cztery polskie zespoły. Trzy z nich rywalizację rozpoczną od fazy grupowej. Do grupy A trafiły Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle oraz PGE Skra Bełchatów, a skład uzupełniły Fenerbahce HDI Stambuł z Turcji oraz belgijski Lindemans Aalast.

Warszawianie z kolei zagrają w niezwykle trudnej grupie - ich rywalami będą Leo Shoes Modena, Knack Roeselare i Kuzbass Kemerowo.

Jastrzębski Węgiel udział w LM rozpocznie od rundy eliminacyjnej (początek 22 września). W grupie C zmierzy się z białoruskim Stroitielem Mińsk oraz holenderskim Dynamo Apeldoorn. Format rozgrywek przewiduje trzy turnieje, wyłonią one najlepszą drużynę, która uzyska awans do drugiej rundy.

W LM siatkarek mistrzynie kraju Grupa Azoty Chemik Police zagrają w grupie E z Dynamo Kazań (Rosja), FK UP Ołomuniec (Czechy) oraz Igor Gorgonzola Novara (Włochy). Wicemistrzynie Polski - KS Developres Rzeszów w grupie A rywalizować będą z Unet e-work Busto Arsizio (Włochy), SSC Palmberg Schwerin (Niemcy) i oraz zwycięzcą kwalifikacji.

ŁKS Commercecon Łódź w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzyń w dwumeczu zmierzy się z Hapoel Kfar Saba z Izraela. Łodzianki rozgrywki zainaugurują 22 września.

W fazie grupowej LM 20 zespołów wystąpi w pięciu grupach. Do kolejnej rundy awansują zwycięzcy oraz trzy z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

W europejskich rozgrywkach zadebiutują siatkarki Legionovii Legionowo. W 1/16 finału Pucharu CEV zmierzą się z francuskim Beziers Angels (20 i 22 października).