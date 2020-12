Gospodarze zapowiadali, że powalczą o to, by przerwać imponującą serię kędzierzynian. Mieli świadomość, że muszą odrzucić rywali od siatki za sprawą mocnej zagrywki. To jednak goście dzięki serwisom Benjamina Toniuttiego pierwszego seta zaczęli od prowadzenia 4:0, a potem pewnie kontrolowali rozwój wydarzeń w tej partii. W jej drugiej części gra była znacznie bardziej wyrównana, obie drużyny zaliczały skuteczne bloki, ale od stanu 22:22 punktowali już tylko kędzierzynianie. Dwa ostatnie oczka to zasługa Kamila Semieniuka.

W trakcie drugiej odsłony w stołecznym zespole na dłużej pozostał rezerwowy rozgrywający Michał Kozłowski, który pojawił się też od początku kolejnego seta. Na przyjęciu Andrea Anastasi wstawił w miejsce Artura Szalpuka Igora Grobelnego. Zmiany przyniosły efekt, a dodatkowo skuteczność odzyskał atakujący Michał Superlak. Gospodarze przez większość tej partii prowadzili, choć pod koniec ich przewaga zaczęła topnieć i w ich obozie zrobiło się nerwowo. Ostatecznie jednak byli górą, a Zaksie nie pomogło nawet kilka efektownych obron.

W secie numer cztery goście wrócili na właściwe tory i szybko odskoczyli przeciwnikom i niedługo później zapewnili sobie zwycięstwo w całym pojedynku.

Oczywiście jestem zadowolony. Przez pierwsze dwa sety graliśmy bardzo dobrze. Zmiany dokonane u rywali miały wpływ na ich postawę. Poprawili przyjęcie, drugi rozgrywający próbował coś zmienić w ich grze, poprawili się też w ataku. W czwartym secie wróciliśmy do swojej lepszej gry i udało się wywieźć komplet punktów - podsumował Grbic.

Niepokonani

ZAKSA pozostaje niepokonana w tym sezonie na każdym froncie. W PlusLidze ma na koncie 15 zwycięstw, wygrała także wszystkie trzy spotkania w pierwszym turnieju fazy grupowej w Lidze Mistrzów. We wrześniu sięgnęła zaś po Superpuchar mistrzów Polski.

Teraz każdy oczekuje od nas kolejnych zwycięstw i ciągłej gry na wysokim poziomie. Każdy z rywali zaś chce być pierwszym zespołem, który z nami wygra - zaznaczył szkoleniowiec kędzierzynian.

Verva także rozegrała dotychczas 15 spotkań, ale w środę zanotowała siódmą porażkę. Jej zawodników nie pociesza fakt, że w lidze wszystkim innym drużynom także nie udało się pokonać Zaksy. Superlak przyznał, że on i jego klubowi koledzy mają poczucie niedosytu.

Porażka zawsze boli, zwłaszcza że mogliśmy dziś dać z siebie więcej. W dwóch pierwszych setach i ostatnim nie pokazaliśmy tak naprawdę swojej gry i to boli najbardziej. Wynik nie odzwierciedla tego jak się czuliśmy, mogło być na pewno lepiej. Szkoda, że rok kończymy porażką. Myślę, że w trzecim secie zaczęliśmy grać lepiej na zagrywce, w bloku i w obronie i to pomogło nam zapisać tę odsłonę na swoim koncie. Siatkarze z Kędzierzyna, kiedy tylko się straci czujność, to od razu odskakują na kilka punktów. Trzeba się więc pilnować, bo inaczej ciężko w ogóle nawiązać z nimi rywalizację - podkreślił.

ZAKSA umocniła się na pozycji lidera, mając 44 punkty. Drugi Trefl Gdańsk traci do niej 11 "oczek". Warszawski zespół jest siódmy - 25 pkt.

Vervę 5 stycznia czeka zaległy pojedynek u siebie ze Stalą Nysa. ZAKSA zaś pięć dni później podejmie GKS Katowice.