Jak podano, Janusz wróci do Polski w sobotę. Komenda, który już wykonał test PCR, uda się do Włoch we wtorek.

Zawodnik, zgodnie z regulacjami obowiązującymi podczas turnieju, odbędzie obowiązkową kwarantannę, a do zespołu dołączy 12 czerwca - podano w komunikacie PZPS.

Trener Vital Heynen pierwotnie powołał na tegoroczną LN, która ma postać miesięcznego turnieju, 18 zawodników.

W tym gronie było trzech rozgrywających - będący podstawowym graczem na tej pozycji w kadrze Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz i Janusz. Jeszcze przed podróżą do Rimini do składu dołączył środkowy Norbert Huber. Z tego grona szkoleniowiec mistrzów świata ma wybrać "12", która wystąpi w turnieju olimpijskim w Tokio.

Cztery wygrane Polaków

Polacy rozegrali jak na razie w obecnej edycji LN w fazie zasadniczej pięć meczów i mają na koncie cztery zwycięstwa.

W rozgrywkach bierze udział 16 drużyn, które rywalizują systemem "każdy z każdym". Po fazie zasadniczej, która zastępuje tradycyjne zmagania interkontynentalne, cztery najlepsze zespoły zakwalifikują się do Final Four, który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca.