18. edycja tego turnieju miała się odbyć w zeszłym roku, ale została odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie sytuacja epidemiczna poprawiła się na tyle, że zmagania siatkarzy będą mogli oglądać kibice. Jak zapewnili organizatorzy, na trybunach Tauron Areny będzie mogło zasiąść maksymalnie 7,5 tysiąca widzów.

Turniej z kibicami

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk ten aspekt krakowskiej imprezy uznał za najważniejszy.

Dla mnie mniej istotny jest wynik sportowy, ale właśnie to, że przyjdą kibice. To będzie też dla nas nauka przed wrześniowymi mistrzostwami Europy, których Polska jest współorganizatorem, że na siatkówce jest zawsze bezpiecznie, miło, sympatycznie i nikt z hali nie wyjdzie z koronawirusem – podkreślił.

Zmiana w ostatniej chwili

Memoriał Wagnera uznawany jest za największy towarzyski turniej siatkarski na świecie. Zazwyczaj brały w nim udział zespoły ze ścisłej światowej czołówki. W tej edycji obsada nie jest zbyt mocna. Rywalami Polaków będą zespoły: Norwegii, Egiptu i Azerbejdżanu.

Pierwotnie w Krakowie miała wystąpić reprezentacja Tunezji, która zagra na igrzyskach w Tokio, ale ze względu na wykrycie w jej szeregach przypadków zakażenia koronawirusem mistrzowie Afryki musieli odwołać swój przyjazd. W ostatniej chwili udało znaleźć zastępstwo i stawkę uczestników uzupełnił Azerbejdżan.

Przygotowania kosztowały mnie mnóstwo nerwów. Odetchnę z ulgą dopiero po ostatnim niedzielnym meczu - przyznał Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera, organizator turnieju.

Ostatni sprawdzian formy

Krakowska impreza dla reprezentacji Polski będzie ostatnim sprawdzianem formy przed turniejem na igrzyskach. Podopieczni Vitala Heynena po turnieju Ligi Narodów, w którym zajęli drugie miejsce, mieli kilka dni wolnego, a od piątku trenowali w Spale.

Ten srebrny medal w Lidze Narodów został wywalczony przy okazji ciężkich treningów. Bardzo się cieszę, że mimo to udało się osiągnąć sukces. Teraz trwa walka zawodników już nie o miejsce w reprezentacji, ale o jak najwyższą formę. Jestem przekonany, że to co pokazali w finale Ligi Narodów, to było osiemdziesiąt procent tego, na co ich stać. Może więc sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, gdy zagrają na sto procent - powiedział Kasprzyk.

Dla najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki

Memoriał Wagnera rozgrywany jest od 2003 roku. Jego celem jest uhonorowanie pamięci najwybitniejszego polskiego trenera siatkówki - Huberta Jerzego Wagnera, który doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa świata w 1974 roku i złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku. Polacy ośmiokrotnie triumfowali w tym turnieju.

Kraków już po raz szósty będzie jego gospodarzem. Wcześniej siatkarze rywalizowali w stolicy Małopolski w 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku. W tej ostatniej edycji najlepsi okazali się Brazylijczycy.