Francuzi, mistrzowie olimpijscy z Tokio, podtrzymują podczas ME jak na razie wysoką formę z ostatnich tygodni - w czwartek w żadnej partii nie pozwolili rywalom dobrnąć do granicy 20 punktów.

Pod wodzą słynnego brazylijskiego trenera Bernardo Rezende, który zastąpił na stanowisku po igrzyskach Laurenta Tillie, w pięciu meczach w grupie D w Tallinie stracili łącznie zaledwie jednego seta. Rywalizujący w gr. B w Ostrawie Włosi zaś oddali rywalom w sumie dwa.

W drugim czwartkowym spotkaniu gr. B Bułgarzy wygrali z Białorusinami 3:1, a w gr. D Niemcy dopiero po tie-breaku pokonali Słowaków.

Polacy z Finami

W związku z zakończeniem fazy grupowej wyłonione już zostały wszystkie pary 1/8 finału. Już w środę, po ostatnich meczach w gr. A (w Krakowie) i C (w Tampere), wiadomo było, że Polacy - jako liderzy gr. A - zmierzą się na tym etapie z Finami. Spotkanie to odbędzie się w sobotę w Gdańsku o godz. 20.30. Trzy godziny wcześniej zagrają tam drudzy w gr. C srebrni medaliści z Tokio Rosjanie i trzeci w gr. A Ukraińcy. Zwycięzcy tych dwóch pojedynków zmierzą się w tym samym mieście we wtorek w ćwierćfinale.

W niedzielę w Ergo Arenie o awans do "ósemki" czempionatu Starego Kontynentu niespodziewani zwycięzcy gr. C Holendrzy powalczą z kolei z Portugalczykami, którzy zajęli czwarte miejsce w gr. A, a broniący tytułu Serbowie, którzy w tabeli zmagań w Krakowie uplasowali się tuż za biało-czerwonymi, zagrają z trzecimi w gr. C Turkami.

W niedzielę w Ostrawie rozpoczną się też pojedynki 1/8 finału z udziałem ekip z gr. B i D. Włochów tego dnia czeka konfrontacja z Łotyszami, a Niemców z Bułgarami. Dzień później "Trójkolorowi" spotkają się z Czechami, a wicemistrzowie Europy sprzed dwóch lat Słoweńcy z Chorwatami.

W poprzedniej edycji tej imprezy na najniższym stopniu podium stanęli Polacy.

Turniej rozgrywany jest w czterech krajach - Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii. Mecze o medale odbędą się w Katowicach.

Tegoroczna edycja ME jest drugą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Z uwagi na to zmieniła się formuła imprezy. Do 1/8 finału trafiły po cztery najlepsze zespołu z każdej z grup.