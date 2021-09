Jego zdaniem Słoweńcy upatrując w gospodarzach faworyta starcia zdejmowali z siebie presję.

To była taka ich gierka, a czy byliśmy faworytem, okazało się na boisku. Byli od nas dziś lepsi – dodał.

Przyznał, że każdy mecz ME kosztował Polaków mnóstwo sił. Myślę, że najtrudniejszy jednak dopiero przed nami – zauważył.

Po sobotniej porażce biało-czerwonym pozostanie walka o brązowy medal.

Trochę ciężko o tym teraz myśleć, ale zbierzemy się, damy z siebie wszystko, dla siebie, dla kibiców. Mam nadzieję, że zakończy się lepszym wynikiem – powiedział.

Jego zdaniem Słoweńcy od pewnego momentu poprawili zagrywkę, co pomogło im w odniesieniu zwycięstwa. Nacisnęli nas zagrywką, mieliśmy przez to problem w ataku, którego już do końca nie potrafiliśmy rozwiązać. Było blisko. Żeby przynajmniej tie-breaka spróbowali zagrać... – podsumował.