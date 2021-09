Od 2016 roku krajowej federacji przewodzi Kasprzyk. Kadencja szefa PZPS trwa cztery lata, ale teraz została wydłużona - tak jak w wielu innych polskich związkach sportowych - w związku z pandemią COVID-19. Początkowo wskazano termin czerwcowy, ale potem zmieniono go na wrześniowy. Już wiosną Kasprzyk ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję, a swoją kandydaturę potwierdził też wtedy Czarnecki, eurodeputowany i dotychczasowy wiceprezes. Dopiero stosunkowo niedawno do grona ubiegających się o to stanowisko dołączył Świderski, utytułowany siatkarz i mający już na koncie sukcesy działacz. W pierwszej roli wywalczył m.in. w 2006 roku wicemistrzostwo świata, w drugiej od sześciu lat realizował się jako prezes Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która w poprzednim sezonie triumfowała w Lidze Mistrzów.

To właśnie ta trójka wymieniana jest jako faworyci wyborów, które odbędą się podczas zaplanowanego w dniach 27-28 września Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPS. Poza nimi kandydują również: Andrzej Lemek, działający w obecnym zarządzie Tomasz Paluch, prezes PGE Skry Bełchatów Konrad Piechocki i były reprezentant kraju Witold Roman.

Jednym z pierwszych zadań nowego prezesa, którego kadencja potrwa do 2025 roku, będzie wybór trenerów obu seniorskich drużyn narodowych.

Zjazd, który odbędzie się w Warszawie, będzie mieć formę hybrydową – stacjonarną i online.