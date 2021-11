W siedmiu rozegranych spotkaniach zespół z woj. opolskiego aż pięć razy zdobywał po trzy punkty. Natomiast po tie-breaku pokonał Projekt Warszawa i PGE Skrę Bełchatów.

Szkoda, że mecz trwał tak krótko. Myślę, że gdybyśmy wygrali chociaż jeden set, to losy pojedynku moglibyśmy zmienić. Jednak gdy jest się cały czas z przodu (prowadzi - PAP), to gra się spokojniej, inaczej. Po naszej stronie były dobre momenty, ale nie tyle ich było, jak byśmy tego sobie życzyli - powiedział libero jastrzębian Jakub Popiwczak.

Przed tym meczem kibice kędzierzynian obawiali się o postawę swoich pupili na początku spotkania. Tym razem jednak niepotrzebnie. Gracze Zaksy przystąpili do pojedynku maksymalnie skoncentrowani. W pierwszej odsłonie bardzo mocno i skutecznie zagrywali. W dużej mierzy dzięki temu prowadzili 8:4. Jednak Jastrzębski Węgiel nie tylko doprowadził do remisu 16:16, ale też kilka razy objął prowadzenie. W trakcie gry na przewagi goście nie potrafili wykorzystać trzech piłek setowych. ZAKSA zakończyła odsłonę przy pierwszej okazji: ataku ze środka Norberta Hubera przy wyniku 27:26.

Świetnie rozpoczęli podopieczni Gheorghe Cretu także drugą odsłonę. Imponował świetnym rozegraniem Marcin Janusz. Do jego poziomu dostosowali się atakujący na skrzydłach Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka. Janusz nie omijał także okazji, aby jego drużyna zdobywała punkty ze środka (np. po atakach Krzysztofa Rejno). W efekcie było 10:4, 12:5, 16:9. Mistrzowie Polski i tym razem potrafili doprowadzić do emocjonującej końcówki. Co prawda nie wyrównali, ale zmniejszyli prowadzenie Zaksy do zaledwie dwóch punktów (23:21).

W końcówce Rafał Szymura i Jan Hadrava zepsuli zagrywkę i druga odsłona także padła łupem kędzierzynian.

W ostatnim secie – do pewnego momentu bardzo wyrównanym - kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Było 21:21, ale po autowej zagrywce Szymury prowadzenie objęła drużyna z woj. opolskiego. Po chwili postawiła skuteczny, potrójny blok. Co prawda Jastrzębski Węgiel zdobył potem punkt, ale był to ostatni, jaki wywalczył w tym meczu.

Tytuł MVP spotkania otrzymał Huber. Przyznał, że to wyróżnienie specjalnie smakuje, gdy otrzymuje się go po spotkaniu z mistrzem Polski.

Zaprezentowaliśmy dziś bardzo dobrą siatkówkę. Myślę, że prawdziwe będzie zdanie, iż zaskoczyliśmy samych siebie aż tak dobrą grą. Byliśmy przygotowani na ciężki mecz, na wojnę, a zakończył się on w trzech setach - powiedział.

Kędzierzynianie grali też z mistrzami Polski w październiku. Jastrzębski Węgiel wygrał wtedy w Lublinie 3:0 i zdobył Superpuchar Polski (po raz pierwszy sięgnął po to trofeum).

Jedynym plusem tego, że dziś przegraliśmy 0:3 jest fakt, iż my wtedy mieliśmy wspaniałą ceremonię po spotkaniu. Dziś ZAKSA takiej nie miała - dodał pół żartem Popiwczak.

Jego zdaniem należy pochylić się nad pracą polskich sędziów (obie strony miały w środę sporo pretensji do arbitrów). Nie wiem, czy ktoś w ogóle ocenia ich pracę - zaznaczył.

Środowy mecz został rozegrany awansem z 13. kolejki.