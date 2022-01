Drużyna z Bełchatowa sporo problemów miała jeszcze przed meczem. Ze względu na zmienione przez Bułgarię covidowe restrykcje polski zespół do Burgas wyleciał z opóźnieniem jednego dnia, a do do samolotu wsiadło jedynie ośmiu siatkarzy. Sześciu pozostałych zawodników z kadry PGE Skry miało niejednoznaczny wynik testu na obecność koronawirusa, co uniemożliwiło im wyjazd.

Reklama

Choć w Burgas zabrakło Serba Aleksandara Atanasijevica czy kapitana Grzegorza Łomacza, bełchatowianie na boisku rywala radzili sobie całkiem dobrze. Dwukrotnie obejmowali prowadzenie w setach, ale ostatecznie swoją wyższość musieli udowodnić w tie-breaku.

Najwięcej punktów dla drużyny trenera Slobodana Kovaca zdobyli Karol Kłos – 23 i Dick Kooy - 20.

Rewanż odbędzie się w kolejny wtorek w hali w Bełchatowie. Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary United Volleys Frankfurt – Arcada Galati.

PGE Skra do tej pory czterokrotnie grała w Pucharze CEV. Najdalej, do półfinału, doszła w sezonie 2013/14. W walce o finał bełchatowianie ulegli wówczas w dwumeczu Gubiernii Niżny Nowogród.