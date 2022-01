Prowadzący jastrzębian w 2012 roku trener Lorenzo Bernardi dał szansę 16-letniemu uczniowi klubowej Akademii Talentów, wpuszczając go na boisku zarówno w ekstraklasie, jak i w meczach Pucharu CEV. Od tego momentu zmieniali się w klubie szkoleniowcy, ale zawsze w składzie był utalentowany libero. Popiwczak śmiał się, że ma w drużynie spory staż, a wciąż po treningach musiał zbierać piłki, bo był najmłodszy.

Co tu zmieniać. Zostaję na kolejne trzy lata w tym fantastycznym klubie, który stał się częścią mojego życia, gdzie mam wszystko - wyjaśnił zawodnik, będący twarzą zarówno klubu, jak i istniejącej od 2012 roku akademii.

Jej uczeń Maksymilian Granieczny w wieku 15 lat zadebiutował w barwach Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów jako najmłodszy gracz w historii tych rozgrywek. W tym sezonie czterech „akademików” znalazło się w zespole mistrzów świata U-19, a trzech zdobyło brąz ME U-17. W jastrzębskiej akademii trenował i uczył się m.in. mistrz świata z 2018 roku Bartosz Kwolek (Projekt Warszawa).

Popiwczak w minionym sezonie świętował tytuł mistrza Polski. Wcześniej wywalczył z klubem cztery brązowe medale PlusLigi oraz trzecie miejsce w Lidze Mistrzów (2014).

Mistrzostwo Polski to jest to, czego wszyscy pragnęliśmy tutaj w tym środowisku od wielu, wielu lat i wreszcie się udało. Osiągnęliśmy to naprawdę w fantastycznych okolicznościach, bo przeciwko nie byle komu, tylko zespołowi, który został najlepszą drużyną w Europie. A poza tym był to fantastyczny okres w moim życiu, bo poznałem swoją narzeczoną. Tutaj na jastrzębskiej ziemi urodziło mi się dziecko. Poznałem wielu fantastycznych ludzi, kolegów, z którymi utrzymuję relacje. Do tego mój brat jest w Akademii Talentów – stwierdził zawodnik, mający za sobą występy w seniorskiej reprezentacji.

Zadowolenia z zatrzymania podstawowego gracza nie ukrywał prezes klubu Adam Gorol.

Ostatnie lata tylko ugruntowały jego pozycję w zespole. Dziś jest jednym z jego liderów sportowych, ale i mentalnych. "Szefem" linii przyjęcia, udzielającym cennych wskazówek swoim kolegom. Jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji w kraju. Dlatego też nie miałem najmniejszych wątpliwości, że przedłużenie kontraktu z Kubą jest kwestią priorytetową i najlepiej, by była to umowa długoterminowa – powiedział.

Prowadzeni obecnie przez Włocha Andreę Gardiniego jastrzębianie zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Wygrali 14 kolejnych oficjalnych meczów w ekstraklasie, Pucharze Polski i Lidze Mistrzów.