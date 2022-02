W pierwszym spotkaniu tych drużyn - w Gliwicach - kędzierzynianie przegrali 2:3. Rywalem broniącego trofeum polskiego zespołu w grupie C były jeszcze słoweński OK Merkur Maribor i rosyjski Lokomotiw Nowosybirsk. Grupa Azoty w końcowej tabeli zajęła drugie miejsce, za Cucine Lube, ale awansowała do fazy pucharowej.

Cucine Lube Civitanova - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle 2:3 (22:25, 25:21, 24:26, 25:21, 10:15).