Siatkarski mundial miał się odbyć w dniach 26 sierpnia - 11 września w Rosji; biało-czerwoni mieli rywalizować w grupie w Nowosybirsku z Bułgarią, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Po agresji Rosjan na Ukrainę, prawo organizacji tej imprezy zostało im odebrane, a reprezentacje i kluby wykluczone ze wszystkich rozgrywek.

FIVB w poniedziałek rozpoczęło proces wyłaniania nowego gospodarza mistrzostw. Przygotowano aplikacje zarówno dla samodzielnych organizatorów, jak i dla krajów, które chciałby współorganizować turniej z innymi federacjami. Wnioski można składać tylko do 14 marca. PZPS nie złożył jeszcze oficjalnej oferty, co nie oznacza, że nie jest zainteresowany przeprowadzeniem zawodów w kraju.

Póki co, na razie oficjalnie nie uczestniczymy w tym konkursie. Natomiast wystosowaliśmy pismo do FIVB, w którym zgłosiliśmy gotowość wsparcia w współorganizacji turnieju. Otrzymaliśmy odpowiedź mniej więcej adekwatną do naszej oferty, ale bez większych konkretów. Do 14 marca pozostało jeszcze kilka dni, nie wykluczamy, że możemy złożyć taki wniosek oficjalną drogą - powiedział Mariusz Szyszko, rzecznik prasowy związku.

Odwołane losowanie grup kobiecego mundialu

Polska jest też współorganizatorem - wspólnie z Holandią - kobiecego mundialu. Losowanie grup było zaplanowane na 28 lutego w studiu stacji Polsat, a podczas ceremonii miały zostać oficjalnie zaprezentowane polskie miasta, które będą współgospodarzami turnieju. W związku z wojną w Ukrainie, zostało ono odwołane, a FIVB zadecydowało, że losowanie odbędzie się w siedzibie związku w Lozannie.

Nie znamy nowego terminu losowania. Natomiast polskie miasta-gospodarze są już wybrane, umowy zostały podpisane. Na razie oficjalnie jeszcze ich nie ogłaszamy, bo i też czas na to nie jest dobry. Realny scenariusz jest taki, że zostaną zaprezentowane podczas losowania grup w Szwajcarii - wyjaśnił Szyszko.

Holandia natomiast już ponad pół roku temu ogłosiła, które miasta będą gościć uczestników MŚ; to: Arnhem, Apeldoorn oraz Rotterdam.

Międzynarodowa federacja musi też podjąć decyzję, które reprezentacje zastąpią Rosję w obu imprezach.