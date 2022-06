Szalpuk, mistrz świata z 2018 roku, seniorską karierę rozpoczął w AZS Politechnice Warszawskiej. W barwach "akademików" grał w latach 2013-15, skąd przeniósł się do Cerrad Czarnych Radom, a później występował też w Treflu Gdańsk i PGE Skrze Bełchatów, by w 2020 roku wrócić do stolicy. Poprzedni sezon rozpoczął w barwach ukraińskiego zespołu Epicentr-Podolany Horodok, ale po rosyjskiej agresji rozgrywki zostały przerwane i siatkarz wrócił do Polski.

Reklama

Artur to klasowy przyjmujący, który spędził w stolicy dużo czasu i zna ten klub. W zeszłym sezonie dołączył do nas praktycznie na samym końcu rozgrywek po zawieszeniu ligi ukraińskiej, więc nie mógł pokazać pełni swoich możliwości, ale w tym sezonie nawiązaliśmy współpracę od początku sezonu i liczymy na jego boiskowe doświadczenie oraz umiejętności - przyznał dyrektor sportowy i wiceprezes Projektu Piotr Gacek.

Szalpuk jest czwartym zawodnikiem zakontraktowanym przez warszawski klub na nowy sezon. Wcześniej do drużyny, której trenerem będzie Włoch Roberto Santilli, dołączyli rozgrywający Jan Firlej i Maciej Stępień oraz niemiecki atakujący Linus Weber, który grał do tej pory we włoskiej Padwie.

Z poprzedniego sezonie w składzie zespołu pozostali: Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski, Damian Wojtaszek, Jakub Kowalczyk, Igor Grobelny, Mateusz Janikowski i Dominik Jaglarski.