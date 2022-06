W minionym tygodniu klub z Jastrzębia-Zdroju ogłosił, że odchodzi Nicola Giolito. Włoski szkoleniowiec w trakcie play off zastąpił odsuniętego od pierwszej drużyny Andreę Gardiniego i doprowadził jej siatkarzy w końcówce minionego sezonu do wicemistrzostwa Polski.

Formalnie Gardini ma jeszcze ważny kontrakt z Jastrzębskim Węglem, ale trwają intensywne rozmowy w sprawie jego rozwiązania.

25-letni Dębski, który pochodzi z Gdańska, podpisał roczny kontrakt. W minionym sezonie, w barwach Stali rozegrał 36 meczów (92 sety).

Od 2013 r. grał w Treflu Gdańsk – najpierw w drużynie juniorów, a następnie w rozgrywkach Młodej Ligi. W sezonie 2015/2016 został włączony do pierwszego zespołu. Wówczas zadebiutował w ekstraklasie oraz w Lidze Mistrzów. Później natomiast reprezentował kluby z niższych klas rozgrywkowych z: Zawiercia (awans do ekstraklasy), Rybnika (druga liga), Jaworzna (pierwsza liga) oraz Krakowa (pierwsza liga) - przypomniano w środowym komunikacie Jastrzębskiego Węgla.

Jastrzębianie nie obronili tytułu mistrzowskiego.

Jesienią zdobyli pierwszy w historii Superpuchar Polski, potem dotarli do półfinału Ligi Mistrzów oraz finałów Pucharu Polski i play off ekstraklasy. We wszystkich trzech przypadkach musieli uznać wyższość Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Wcześniej klub poinformował o innych zmianach w składzie drużyny. Odeszli Szymon Biniek, Bartosz Cedzyński i Wojciech Szwed, zaś kolejny kontrakt podpisał środkowy Jakub Macyra.

autor: Rafał Czerkawski