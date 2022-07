Reprezentacja Chin jest coraz bliżej dołączenia do rywalizacji we francuskiej ekstraklasie siatkarzy. Chińczycy mają grać w Ligue A przez dwa najbliższe sezony, co pomoże im w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

W poniedziałek doszło do spotkania włodarzy siatkarskiej ligi francuskiej oraz prezesów klubów grających w ekstraklasie. Jednym z omawianych przez nich tematów było dołączenie reprezentacji Chin do rywalizacji. Reklama Skontaktowałem się już w tej sprawie z władzami chińskiej federacji oraz ligi francuskiej, projekt jest w toku - powiedział Eric Tanguy, prezes Francuskiej Federacji Piłki Siatkowej. Potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia "Le Parisien" oraz "L'Equipe". "To prawda, jednak niektóre szczegóły są wciąż omawiane" - dodał rzecznik prasowy chińskiej federacji. Chinki za silne dla Polek. Wstydliwa porażka w pierwszym secie Zobacz również W tym tygodniu minister sportu powinien zatwierdzić projekt - doprecyzował jeden z prezesów klubów, zwracając uwagę na to, że wciąż nie ustalono szczegółów finansowych tej inicjatywy. Kwestią pozostającą do decyzji jest także to, jakie miasto będzie bazą chińskiej reprezentacji, jak również czy będzie ona mogła wziąć udział w fazie play off, a w konsekwencji - rywalizować o tytuł mistrzowski. Reklama Reprezentacja Chin obecnie rywalizuje w Lidze Narodów. Z dwoma zwycięstwami i sześcioma punktami zajmuje 13. miejsce w tabeli. W światowym rankingu plasuje się na 17. pozycji. Michał Ignasiewicz