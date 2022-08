To absolutna czołówka wśród trenerów siatkarskich na świecie. Jest mi niezmiernie miło, że Jastrzębski Węgiel zbudował taką markę, iż potrafi przyciągać do siebie najlepszych z najlepszych w swoim fachu. Trener Mendez to szkoleniowiec z charyzmą, wiedzą i ogromnym doświadczeniem, za którym stoją sukcesy zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne – ocenił prezes JW Adam Gorol, cytowany w komunikacie.

Reklama

58-letni szkoleniowiec pracował w przeszłości m.in. w brazylijskiej Sadzie Cruzeiro, z która sześć razy świętował zdobycie mistrzostwa kraju. Jest od czterech lat selekcjonerem kadry Argentyny, z którą zdobył brązowy medal igrzysk w Tokio. Wcześniej pracował z reprezentacją Hiszpanii. Od grudnia 2021 prowadził Resovię.

Wraz z Mendezem do sztabu szkoleniowego dołączyli Brazylijczyk Henrique Furtado i argentyński specjalista od przygotowani motorycznego Federico Baroni.

Jastrzębianie w minionych rozgrywkach nieudanie bronili tytułu mistrzowskiego. Jesienią zdobyli pierwszy w historii Superpuchar Polski, potem dotarli do półfinału Ligi Mistrzów oraz finałów Pucharu Polski i play off ekstraklasy. We wszystkich trzech przypadkach musieli uznać wyższość Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Reklama

Zespół zakończył sezon zasadniczy na drugim miejscu i w ćwierćfinale trafił na siódmego w tabeli Trefla Gdańsk. Niespodziewanie pierwszy mecz u siebie jastrzębianie przegrali 2:3, co kosztowało posadę trenera Andrei Gardiniego. Włoch został odsunięty od prowadzenia drużyny, a zastąpił go asystent Nicola Giolito, który dokończył rozgrywki, ale potem pożegnał się z klubem.

Reklama

Działacze z Jastrzębia-Zdroju pod koniec czerwca ogłosili zamknięcie składu, ale nie było wiadomo, kto poprowadzi zespół w kolejnych rozgrywkach. Gardini miał bowiem kontrakt ważny jeszcze przez rok. O rozwiązaniu tej kwestii na razie nie poinformowano.

Włoch został szkoleniowcem jastrzębian w styczniu 2021 roku. Pod jego kierunkiem zespół zdobył drugie w historii mistrzostwo Polski, po 17-letniej przerwie.

Kandydatura Mendeza „żyła” w medialnych spekulacjach, ale potwierdzona została dopiero w poniedziałek.

Nowy szkoleniowiec rozpocznie zajęcia z zespołem po zakończeniu MŚ, które od 26 sierpnia do 11 września będą rozgrywane w Polsce i Słowenii.

Z drużyny po sezonie odeszli Szymon Biniek, Bartosz Cedzyński i Wojciech Szwed. Ze Stali Nysa przyszedł przyjmujący Kamil Dębski.

Jastrzębianie zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Będą 16 września losowani z pierwszego koszyka.

Autor: Piotr Girczys