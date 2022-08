"To jest turniej dla twardzieli. Jeżeli marzy się o powtórzeniu sukcesu - nie ma co kalkulować, tylko dawać z siebie +maksa+” – ocenił siatkarz reprezentacji Polski Tomasz Fornal. Polacy po dwóch wygranych w mistrzostwach świata zagrają we wtorek w Katowicach z USA. Łukasz Kaczmarek uważa więc, że Polacy muszą wspiąć się na wyżyny, by wygrać z tym trudnym rywalem.

Broniący tytułu mistrzowskiego Polacy pokonali w Spodku Bułgarię i Meksyk po 3:0. Mamy za sobą dwa wygrane spotkania, taki był plan. Dopiero teraz będziemy rozmawiać o spotkaniu z Amerykanami. Cały czas trenujemy, cały czas jest skupieni i chcemy iść krok po kroku, aż do finału – dodał rozgrywający Grzegorz Łomacz. Podkreślił, że na MŚ – niezależnie od klasy rywala – drużynie nie brakuje motywacji. Debiutujący w MŚ Fornal przyznał, że cieszy się z szansy, jaką dostał od trenera Nikoli Grbica. "Fajnie było móc się zaprezentować przed tą niesamowitą publicznością. Coś jest w tym Spodku magicznego. We wtorek się okaże, czy jesteśmy gotowi do meczu z USA. Dużo pracowaliśmy na treningach nad detalami, które nie zawsze wyglądały dobrze" – stwierdził. Kaczmarek: USA to najtrudniejszy rywal w grupie Łukasz Kaczmarek nie ukrywał, że zespół Stanów Zjednoczonych jest najtrudniejszym rywalem Polaków w grupie. Wiemy, że mają jeszcze lepszą drużynę niż w lidze Narodów (Polacy przegrali tam z USA w półfinale 0:3), bo doszedł do nich jeden z najlepszych zawodników na świecie Matthew Anderson. Musimy się wspiąć na wyżyny i zagrać swoją najlepszą siatkówkę, by podjąć z nimi walkę i wygrać - powiedział.